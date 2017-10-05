رابطة الدول السوفيتية المستقلة: مقاتلو داعش يفرون من سوريا إلى باكستان
رابطة الدول السوفيتية المستقلة: مقاتلو داعش يفرون من سوريا إلى باكستان
11:05 ص الخميس 05 أكتوبر 2017
تنظيم داعش
موسكو (أ ش أ)
صرح رئيس مركز محاربة الإرهاب في رابطة الدول السوفيتية المستقلة الفريق أول أندريه نوفيكوف فرار بأن مقاتلي تنظيم "داعش " فروا جماعي من سوريا إلى إقليم وزيرستان في باكستان.
وقال نوفيكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الخميس - "نلاحظ منذ خريف العام 2016 انتقال عدد كبير من مقاتلي "داعش" من سوريا والعراق إلى أراضي وزيرستان وانتشارها فيها".
وأضاف أن حل المهام العسكرية السياسية في سوريا يؤدي إلى خفض عدد المتطرفين المسلحين من جهة ومن جهة أخرى يدفع المقاتلين لتغيير لا يقتصر على التكتيك فحسب إنما ويشمل جغرافية نشاطهم المقبل.
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