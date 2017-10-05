وزير الخارجية يتوجه لفرنسا لدعم ترشيح خطاب لرئاسة اليونسكو

القاهرة (أ ش أ)

غادر مطار القاهرة الدولي صباح الخميس سامح شكري وزير الخارجية، متجها إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء العديد من اللقاءات مع الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، من أجل دعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة شكري إلى باريس تأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على تكثيف الجهود والاتصالات الداعمة لمرشحة مصر وأفريقيا للمنصب، والوقوف خلفها خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، وذلك قبيل بدء عملية التصويت الاثنين المقبل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مع المندوبين الدائمين أعضاء المجموعة الأفريقية بالمجلس التنفيذي لليونسكو بحضور موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل تنسيق المواقف والتحركات في إطار الموقف الأفريقي الموحد الداعم للوزيرة خطاب.

كما سيشارك شكري في حفل استقبال تنظمه السفارة المصرية في باريس لعدد من كبار المسئولين والمندوبين الدائمين أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

ومن ناحية أخرى، ذكر أبوزيد أن وزير الخارجية سوف يلتقي خلال زيارتة لفرنسا وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، حيث سيجرى معه مشاورات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.