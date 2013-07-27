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فتح ميناء رفح البرى عقب العطلة

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فتح ميناء رفح البرى عقب العطلة فتح ميناء رفح البرى عقب العطلة

تم فتح ميناء رفح البرى أمام حركة العبور بين وقطاع غزة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت عقب العطلة أمس الجمعة.

وأعلن مصدر مسئول أن الافتتاح مستمر لمدة 4 ساعات يوميا، وذلك لعبور العالقين فى الاتجاهين من المرضى والحالات الإنسانية والعائدين من العلاج وحاملى الجنسيات والجوازات الأجنبية.

يذكر أنه سبق افتتاح ميناء رفح البرى بالآلية الجديدة اعتبارا من يوم 28 مايو2011، وبلغ إجمالى عدد العابرين خلال هذه الفترة 895 ألفا و431 شخصا، حيث وصل إلى البلاد قادما من قطاع غزة 445 ألفا و788 شخصا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 449 ألفا و643 شخصا.

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