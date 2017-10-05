مصرع عجوز سقط من أعلى منزله أثناء تركيب "دش" في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقى عجوز في نهاية العقد السابع من عمره مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بشارع فاطمة الزهراء، بمدينة دمنهور، بالبحيرة.

تبلغ لقسم شرطة دمنهور من الأهالي بسقوط شخص من أعلى منزله، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تركيب "جابر.م.ع" 69 عاما بالمعاش، "دش" أعلى سطح منزله بالطابق الرابع اختل توازنه وسقط أرضا وتوفى.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وورد تقرير المستشفى يفيد وجود جرح قطعى بالذقن وكسور واشتباه نزيف داخلي.

بسؤال زوجته " فردوس.ع.ع" 61 عاما - ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بمضمون ماتقدم، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك بمعرفة أهليته.