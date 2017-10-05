بالصور.. مزارعو الوادي عقب رفع أسعار السماد: المواطن يتحمل الفرق

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اشتكى عدد من المزارعين في محافظة الوادي الجديد، من القرار الأخير برفع أسعار الأسمدة، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف حصاد المحاصيل، وخاصة المزارعين من أصحاب الأراضي المستصلحة، التي تستخدم مياه العيون الجوفية السطحية في الري.

قال حسان حامد، مزارع من مركز باريس، إن ارتفاع سعر السماد سيشعل أسعار الخضر والفاكهة، التي تعاني أصلاً من الارتفاع، مضيفًا أن العائد من الزراعة، عقب الارتفاع الكبير في تكاليف الزراعة، أصبح لا يوازي مشقة العمل والأسعار.

وأضاف عماد سليمان، مزارع من مركز الخارجة، أن رفع أسعار الأسمدة، ترتب عليه توقعات مرتفعة من الفلاحين، برفع الحكومة لأسعار توريد القمح العام المقبل، في ظل ارتفاع معدلات زراعة القمح في المحافظة.

وقال صابر عبدالكريم، نقيب عام الفلاحين بمحافظة الوادي الجديد، إن رفع سعر السماد سيضر الفلاحين بشكل كبير، ويزيد الأعباء عليهم بسبب وقوعهم وسط عدة مشكلات مختلفة، منها غلاء مستلزمات الزراعة، ونقص مياه الري وتكرار أعطال الآبار الجوفية خاصة التي تعمل بنظام الديزل والسولار ولم يصل لها التيار الكهربي حتى الآن، ويجب علي الحكومة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعي للفلاح خاصة في الوادي الجديد، والتي تنتج أكثر من 430 ألف طن سنويًا من القمح.

من ناحية أخرى، وصف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، قرار رفع سعر السماد، بالتكلفة الزائدة على الفلاح خاصة أن متوسط احتياج الفدان في المحافظة 3 جولات، ما يعني زيادة 30 جنيهًا في الفدان، وزاد سعر الجوال بقيمة 10 جنيهات، ما يشكل عبئًا على المزارعين في ظل ارتفاع أسعار المبيدات ومستلزمات مواد المكافحة، والتي وصلت نسبة الزيادة بها إلى 500 % نظرًا لأن الحكومة تستوردها من الخارجة، ما جعلها مرتبطة بالدولار ولكن بشكل عام المنتج النهائي الزراعي هو عرض وطلب وهذا ما سيتحكم في أسعار المحاصيل الزراعية.

وأضاف المرسي، أن المديرية بدأت حاليًا فتح باب التوزيع للمقررات السمادية للموسم الشتوي، ويوجد رصيد كافي من احتياجات السماد للمزارعين، في ظل تطبيق التوزيع بنظام الكوبونات، والذي يُمنح الفلاح حصته بناء على المساحة المنزرعة فعليًا، ما أدى للنجاح في القضاء على السوق السوداء.

وقررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، بداية شهر أكتوبر الجاري، زيادة سعر طن الأسمدة إلى 3200 جنيه، لطن اليوريا بزيادة قدرها 241 جنيهًا في الطن، ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه.