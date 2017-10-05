بالصور.. الإنتاج الحربي تكرم الفنانين الذين جسدوا حرب أكتوبر

كتب- مصطفى المنشاوي:

هنأت وزارة الإنتاج الحربي، رجال وأبطال مصر الشرفاء من القوات المسلحة التي تعمل على خدمة وحماية الوطن، وعمال وأبناء الإنتاج الحربي بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجاء ذلك إيمانًا من وزارة الإنتاج الحربي، بدورها في مشاركة المجتمع في الاحتفالات والمناسبات الوطنية، وتقديرًا لما يبذله رجال القوات المسلحة من أبطال مصر الشرفاء لحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وكرمت وزارة الإنتاج الحربي، أبطال حرب أكتوبر، خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية مصر المحروسة بلدي، أمس الأربعاء، بنادي الإنتاج الحربي بركن حلوان، حيث تم تكريم عدد من رجال القوات المسلحة وأسر الأبطال الشهداء وبعض الفنانين الذين جسدوا دور أبطال قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.