رسالة الاتحاد الإنجليزي تُنعش روني

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تلقى واين روني، مهاجم إيفرتون، رسالة شخصية من جريج كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يشكره على ما قدم لمنتخب بلاده منذ خوضه أول مباراة في 2003.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أن روني كان سعيد للغاية بالرسالة التي تلقاها، خاصة وأنها جاءت عقب الحكم عليه بالخضوع لألف ساعة من الأعمال الخيرية وعدم القيادة، بعد ضبطه يقود سيارة تحت تأثير الكحول.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي يجهز لروني حفل اعتزال في ملعب "ويمبلي" على أن يتم الأمر قبل انطلاق بعثة منتخب الأسود الثلاثة إلى روسيا حال التأهل للمونديال، نظرا لما قدمه خلال السنوات الماضية، إذ أصبح الهداف التاريخي لإنجلترا برصيد 53 هدفًا، كما أنه الأكثر مشاركة بواقع 119 مباراة.

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وكان جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استدعى روني لمباراة سلوفاكيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات لكأس العالم الشهر الماضي، ولكن اللاعب أعلن اعتزاله اللعب الدولي بصورة نهائية.

وقال روني في بيان سابق "بعد أن فكرت طويلا وكثيرا، أبلغت جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب، أنني قررت الآن اعتزال اللعب دوليا وللأبد، إنه قرار صعب للغاية وناقشته مع عائلتي ومدربي في إيفرتون".

يذكر أن روني شارك في أول مباراة دولية له عام 2003 أمام أستراليا في سن 17 عامًا و111 يومًا، ليصبح أصغر لاعب وقتها يشارك مع منتخب إنجلترا.