تفاصيل تغريم «فيفا» الاتحادين القطري والإيراني بسبب الجماهير

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عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحادين القطري والإيراني، بغرامات مالية وصلت إلى 280 ألف دولار، على خلفية الأحداث التي وقعت خلال الجولات الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وثبت لدى لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي عدد من المخالفات التي صدرت من الجماهير الإيرانية والقطرية على حد سواء، خلال جولات التصفيات الأخيرة للمنتخبين القطري والإيراني.

وأصدرت اللجنة عدد من الإنذارات والغرامات التأديبية على الاتحادين القطري والإيراني بواقع 85 ألف دولار على الاتحاد القطري، و195 ألف دولار على الاتحاد الإيراني.

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وكانت الجماهير القطرية قامت بمخالفات لأنظمة "فيفا" برفع الشعارات والصور السياسية خلال عدد من المباريات التي أُقيمت في الدوحة، إضافة إلى بعض المخالفات التنظيمية داخل أرض الملعب، إلى جانب سوء سلوك لاعبي المنتخب القطري.

كما تضمنت المخالفات التي رصدت على الاتحاد الإيراني رفع الجماهير الإيرانية لافتات وصورًا سياسية وهتافات وشعارات دينية، إضافة إلى رمي المفرقعات والألعاب النارية داخل الملعب في عدد من المباريات في سلوك غير لائق، والصدح بأهازيج دينية قبل المباراة، واستخدام طائرة دون طيار خلال الحفلة.