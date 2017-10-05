هاينكس بديلًا لأنشيلوتي في بايرن ميونيخ

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أكّدت صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونيخ، استقر على خليفة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث اختارت الإدارة المدرب يوب هاينكس ليقود الفريق حتى نهاية الموسم.

وقررت إدارة البايرن، إقالة أنشيلوتي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، في ظلّ خلافاته مع بعض لاعبي البافاري.

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وقالت الصحيفة، إن البايرن استقر على تعيين يوب هاينكس المدرب السابق للفريق البافاري بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم، وعندما اعتزل هاينكس التدريب قبل 4 سنوات لم تستطع أي وظيفة بكرة القدم على إخراجه من منزله الكبير الذي يقع بالقرب من الحدود الألمانية الهولندية.

وسبق ليوب هاينكس أن تولى تدريب بايرن ميونيخ 3 مرات من قبل، وكانت آخر مرة عندما خلف الهولندي لويس فان جال وحظي بنهاية مثالية في 2013 محققاً الثلاثية.