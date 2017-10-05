الجارالله عن احتمالية إلغاء القمة الخليجية: "إهانة في حق شعوب مجلس التعاون"

كتبت- رنا أسامة:

أكّد الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أن عدم انعقاد القمة الخليجية المُقرّرة في ديسمبر المقبل، يُمثّل إهانة في حق شعوب مجلس التعاون، لافتًا إلى أن حضور حكومة قطر غير مهم، وذلك على هامش إعلان الكويت استعدادها احتضان القمة.

وكتب الجارالله، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا "إنها إستهانة في حقنا شعوب مجلس التعاون إذا لم يعقد المجلس إجتماعه السنوي المعتاد، لن يهمنا حضور حكومه قطر ففي النهاية لن يبتعد عنا شعبها".

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الكويت مستعدة لاحتضان القمة الخليجية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، مُعربًا عن أمله أن تُعقد في موعدها المقرر.

وقال الجارالله، في تصريح على هامش احتفال السفارة الألمانية بيومها الوطني، بحسب وسائل إعلام كويتية، إنه لم تُجرى حتى الآن أي اتصالات مع قادة دول مجلس التعاون بشأن هذه القمة، "لكن الطبيعي أن نكون على أهبة الاستعداد لها"، بحسب قوله.

وحول الوساطة الكويتية لحل الخلاف الخليجي، ذكر الجارالله أنها مستمرة وستتواصل إلى أن "نصل إلى نهاية سعيدة لهذا الخلاف المؤسف".