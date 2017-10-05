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حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة الكبرى

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة الكبرى

10:39 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة الكبرى

أرشيفية

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الخميس، سيولة مرورية على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال الفترة الصباحية، فيما انتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحًا.

وفي القاهرة رصدت غرفة عمليات إدارة المرور؛ معدلات سير منخفضة بكافة المحاور على مستوى المدينة؛ حيث أن مداخل ومخارج العاصمة تعمل بشكل جيد دون وجود أعطال أو مصادمات تعيق حركة السير.

ويعمل محور المشير بصورة جيدة في الاتجاهين، وكذلك شارع صلاح سالم-العروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر فحالتهم المرورية أقل من العادية في الاتجاهين القادم والمتجه، فيما تشهد جميع المحاور هدوءً في حركة السير.

وبدأت إدارة المرور، في إغلاق جزئي لشارع أحمد تيسير بمدينة نصر تزامنًا مع بدء شركة توزيع الكهرباء لتوصيل خط رئيسي لمبنى البنك المركزي.

وتسير كافة المحاور بصورة طبيعية فيما يوجد بعض الأعطال الخفيفة الغير مؤثرة على حركة المرور -بحسب غرفة العمليات - والتي تم التعامل معها بمعرفة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة.

ولم توجه إدارة المرور؛ أي نصائح خاصة بتعديل خطوط السير أو التحركات في المحاور الرئيسية وخاصة بالمسطحات الأرضيّة.

وفي الجيزة لم يشهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي وشارع فيصل أي كثافات.

وكثفت الإدارة العامة للمرور؛ من تعزيز خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية و إلزام السائقين بقواعد و آداب المرور

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