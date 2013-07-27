المتظاهرون بالوادى الجديد ينهون مظاهرات تفويض القوات المسلحة

أنهى المتظاهرون صباح اليوم السبت، تظاهراتهم فى الوادى الجديد، والتى بدأوها ليلة أمس الجمعة لتفويض القوات المسلحة للتصدى للعنف والإرهاب.

وأكد هانى عبد المقصود أحد قيادات جبهة 30 يونيو فى الوادى الجديد أن المظاهرات اتسمت بالسلمية ولم تخرج عن النظام وأن آلاف المواطنين شاركوا فيها بميدان الثورة، كما أن الأحياء الشعبية نظمت مسيرات كبرى جابت ميادين المحافظة للتأكيد على دعمهم للقوات المسلحة وتفويضها فى محاربة العنف والإرهاب.

وأشار إلى أن فعاليات التظاهرات للحفاظ على مكتسبات الثورة مستمرة فى الوادى الجديد بالتنسيق مع القوى والحركات الثورية لافتا إلى أن الجبهة أصدرت بيان اليوم أكدت فيه على دعمها للقوات المسلحة ورفض المصالحة الوطنية ممن ارتكب جرائم يحاكم عليها القانون من الإرهاب بالإضافة إلى دعم حكومة الببلاوى والتركيز على ملفى الأمن والاقتصاد خلال هذه المرحلة.

كانت مظاهرات تفويض القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب بالوادى الجديد قد شهدت تظاهر الآلاف من المواطنين وسط إطلاق للألعاب النارية وترديد الأغانى الوطنية بميدان الثورة بمدينة الخارجة.