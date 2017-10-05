سامح شكري يتوجه إلى باريس لدعم مشيرة خطاب مرشحة اليونسكو

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، سامح شكري، وزير الخارجية، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستغرق يومين.

وتأتي زيارة "شكري" إلى باريس، لإجراء العديد من اللقاءات مع أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، للترويج إلى ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة "شكري" إلى باريس تأتي - أيضًا - في إطار حرص وزارة الخارجية على تكثيف الجهود والاتصالات الداعمة لمرشحة مصر وإفريقيا للمنصب، والوقوف خلفها خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، قبيل بدء عملية التصويت الإثنين المقبل.

وأضاف "أبوزيد"، في بيان له، أنه من المقرر أن يلتقي "شكري" مع المندوبين الدائمين أعضاء المجموعة الإفريقية بالمجلس التنفيذي لليونسكو، بحضور موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل تنسيق المواقف والتحركات في إطار الموقف الإفريقي الموحد الداعم للوزيرة خطاب.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، في حفل استقبال تنظمه السفارة المصرية بباريس لعددٍ من كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.