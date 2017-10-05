أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

سامح شكري يتوجه إلى باريس لدعم مشيرة خطاب مرشحة اليونسكو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سامح شكري يتوجه إلى باريس لدعم مشيرة خطاب مرشحة اليونسكو

10:13 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

سامح شكري يتوجه إلى باريس لدعم مشيرة خطاب مرشحة اليونسكو

سامح شكري

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، سامح شكري، وزير الخارجية، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستغرق يومين.

وتأتي زيارة "شكري" إلى باريس، لإجراء العديد من اللقاءات مع أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، للترويج إلى ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة "شكري" إلى باريس تأتي - أيضًا - في إطار حرص وزارة الخارجية على تكثيف الجهود والاتصالات الداعمة لمرشحة وإفريقيا للمنصب، والوقوف خلفها خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، قبيل بدء عملية التصويت الإثنين المقبل.

وأضاف "أبوزيد"، في بيان له، أنه من المقرر أن يلتقي "شكري" مع المندوبين الدائمين أعضاء المجموعة الإفريقية بالمجلس التنفيذي لليونسكو، بحضور موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل تنسيق المواقف والتحركات في إطار الموقف الإفريقي الموحد الداعم للوزيرة خطاب.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، في حفل استقبال تنظمه السفارة المصرية بباريس لعددٍ من كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هاني عازر خبير الأنفاق العالمي يغادر إلى فرانكفورت الألمانية

    أخبار

  • حمادة هلال يطير إلى نيويورك لإحياء حفل 6 أكتوبر

    أخبار

  • مبعوث من ينقل رسالة إلى رئيس الكاميرون

    أخبار

  • وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير اليونسكو

    أخبار

إعلان

53195fec91.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش