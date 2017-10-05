هاني عازر خبير الأنفاق العالمي يغادر إلى فرانكفورت الألمانية
هاني عازر خبير الأنفاق العالمي يغادر إلى فرانكفورت الألمانية
10:09 ص الخميس 05 أكتوبر 2017
هاني عازر
كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، خبير الأنفاق العالمي المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية، متوجهًا إلى فرانكفورت بألمانيا.
وأعلنت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية، أنهى إجراءات سفره من صالة كبار الزوار بمطار 3، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى فرانكفورت بألمانيا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سامح شكري يتوجه إلى باريس لدعم مشيرة خطاب مرشحة اليونسكو
-
حمادة هلال يطير إلى نيويورك لإحياء حفل 6 أكتوبر
-
مبعوث من السيسي ينقل رسالة إلى رئيس الكاميرون
-
مطار القاهرة يجري صيانة كاملة للصالة الموسمية قبل موسم العمرة
إعلان
إعلان