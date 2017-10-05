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هاني عازر خبير الأنفاق العالمي يغادر إلى فرانكفورت الألمانية

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مصراوي Masrawy

هاني عازر خبير الأنفاق العالمي يغادر إلى فرانكفورت الألمانية

10:09 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

هاني عازر خبير الأنفاق العالمي يغادر إلى فرانكفورت الألمانية

هاني عازر

كتب- طه عبيد: 

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، خبير الأنفاق العالمي المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية، متوجهًا إلى فرانكفورت بألمانيا.

وأعلنت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية، أنهى إجراءات سفره من صالة كبار الزوار بمطار 3، على متن رحلة للطيران المتجهة إلى فرانكفورت بألمانيا.

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