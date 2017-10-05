تنفيذ 710 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الخميس، في حملات أمنية مكبرة، 710 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ 3 أحكام جناية، و208 جزئي، و113 مستأنف، و308 غرامات جزئية، و62 غرامات مستأنفة، و16 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 13900 جنيهًا مخالفات.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.