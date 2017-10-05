القبض على محام مطلوب من الإنتربول الدولي
القبض على محام مطلوب من الإنتربول الدولي
10:21 ص الخميس 05 أكتوبر 2017
سوهاج – عمار عبدالواحد:
ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، اليوم الخميس، القبض على "طه. ع. م" 42 عامًا، محامي، ويقيم بناحية السمطا دائرة المركز وله محل إقامة آخر بمحافظة الإسكندرية، والمطلوب ضبطه وإحضاره من قبل الإنتربول الدولي بالقاهرة للسلطات الكويتية.
والمتهم مطلوب في قضية استيلاء على مبالغ مالية قدرها 200 ألف دينار كويتي، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1284 لسنة 2014 نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بالكويت.
تم إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال بالواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 42 أحوال مركز البلينا.
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