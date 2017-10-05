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السيطرة على حريق في نادي رحلات دون خسائر بشرية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في نادي رحلات دون خسائر بشرية بسوهاج

10:19 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق في نادي رحلات دون خسائر بشرية بسوهاج

السيطرة على حريق

سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، على حريق نشب في نادي للرحلات بدائرة قسم الكوثر، اليوم الخميس، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من قسم شرطة الكوثر بنشوب حريق في نادي الرحلات دائرة القسم.

تبين نشوب الحريق في البوفيه الخاص بنادي الرحلات التابع لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، مؤجر للمدعو على برعي صابر، ويقيم الفراسية دائرة مركز ساقلتة، بسبب قيام عمال النادي بإشعال النيران بكمية من مخلفات الأشجار ما أدى إلى تطاير الشرر للبوفيه.

لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات، بسؤال مستأجر البوفيه المذكور نفى الشبهة الجنائية، وأضاف بحدوث تلفيات في بعض محتويات البوفيه.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 894 جنح القسم لسنة 2017.

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