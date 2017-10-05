اليوم.. شكري يزور باريس لدعم مشيرة خطاب بـ«اليونسكو»

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غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء لقاءات مع الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، من أجل الترويج لترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة.



قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على تكثيف الجهود والاتصالات الداعمة لمرشحة مصر وإفريقيا للمنصب، والوقوف خلفها خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، قبل بدء عملية التصويت، الإثنين المقبل.

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وأضاف أبو زيد أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مع المندوبين الدائمين أعضاء المجموعة الإفريقية بالمجلس التنفيذى لليونسكو، بحضور موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل تنسيق المواقف والتحركات في إطار الموقف الأفريقى الموحد الداعم لمشيرة خطاب، كما يشارك الوزير في حفل استقبال تنظمه السفارة المصرية في باريس لعدد من كبار المسئولين والمندوبين الدائمين أعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة.

وذكر أن وزير الخارجية سيلتقي خلال وجوده في باريس، نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، ويجري معه مشاورات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية، خاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.