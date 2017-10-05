التنمية الصحية: «البحوث الطبية» يجرم التجارب على المواطنين دون موافقة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الدكتورة عزة صالح، رئيس الإدارة المركزية والتنمية الصحية، إن مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم البحوث الطبية، مؤكدة أن القانون يجرم إجراء بحوث أو تجارب طبية على المواطنين دون موافقتهم.

وأضافت صالح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون لايف»، اليوم الخميس، أن القانون يحظر إجراء البحوث الطبية على مواطنين داخل أماكن بحثية غير مجهزة، موضحة أن المجلس الأعلى للبحوث الطبية لا يضم وزير الصحة فقط بل يضم وزارات أخرى مثل التعليم العالي والدفاع والإنتاج الحربي، بجانب المخابرات ومجلس الدولة وشخصيات عامة.

شاهد أيضا

وذكرت أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي هي المسئولة عن منح تصاريح البحوث الطبية، وهي موجودة في كل مؤسسة حكومية وبجانب الجامعات.