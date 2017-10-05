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حمادة هلال يطير إلى نيويورك لإحياء حفل 6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

حمادة هلال يطير إلى نيويورك لإحياء حفل 6 أكتوبر

10:08 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

حمادة هلال يطير إلى نيويورك لإحياء حفل 6 أكتوبر

كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، الفنان حمادة هلال، متوجهًا إلى أمريكا، لإحياء حفل 6 أكتوبر في نيويورك.

وأعلنت مصادر بمطار القاهرة، أن الفنان حمادة هلال أنهى إجراءات سفره من استراحة للطيران بالمطار على متن رحلة الشركة رقم (985)، والمتجهة إلى نيويورك، فيما حرص عدد من العاملين على التقاط الصور التذكارية معه.

وقالت بعض قيادات الجالية المصرية بنيويورك، في بيان لها أمس الأربعاء، إنهم يستعدون لإقامة أمسية خاصة يوم الجمعة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار 6 أكتوبر العظيم.

وأضاف محمد نصار، منظم الحفل، أنه تم تصميم علم كبير يتجاوز طوله 50 مترًا داخل واحد من أكبر مسارح نيويورك، للمشاركة الرمزية في احتفال المصريين بهذه المناسبة العامة والفارقة في تاريخ مصر.

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