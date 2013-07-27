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مصدر أمنى بالسويس ينفى القبض أو الاعتداء على مؤيدى مرسى

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مصدر أمنى بالسويس ينفى القبض أو الاعتداء على مؤيدى مرسى مصدر أمنى بالسويس ينفى القبض أو الاعتداء على مؤيدى مرسى

نفى مصدر أمنى من قوات تأمين الطرق بطريق السويس– القاهرة، قيام قوات تأمين الطرق بالقبض أو الاعتداء على مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء عودتهم إلى السويس وقبلها خلال مغادرتهم، مؤكدا أن ما قامت بنشره الأحزاب الدينية التابعة لمؤيدى مرسى حول حدوث اعتداءات على المؤيدين جميعها أخبار ملفقة وغير دقيقة وغير حقيقية.

وأكد المصدر الأمنى، أن قوات الشرطة والجيش بطريق السويس– القاهرة وجميع الطرق التى تربط محافظة السويس بالمحافظات الأخرى تعمل من أجل تأمين المواطنين وتقوم بعملها بشكل طبيعى ولا تقوم باستهداف أحد يسير بطرق قانونية وطبيعية.

وناشد المصدر الأمنى، القائمين على الصفحات الرسمية للأحزاب الدينية على مواقع التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة وعدم نشر أخبار غير حقيقية.

وكانت الصفحات الرسمية لحزب الحرية والعدالة وحزب الأصالة بالسويس قاموا بنشر أخبار عن تعرض مؤيدى مرسى للاعتداء وهو ما نفته وكذبته الأجهزة الأمنية ومديرية أمن السويس والقوات المكلفة بتأمين الطرق.

يذكر أن أجهزة الأمن بالسويس نفت أمس قيامها بمنع أحد من مؤيدى مرسى من المرور بطريق السويس عقب قيام حزب الحرية والعدالة بالسويس بالإدعاء بأنه تم منع أعضاء الحزب ومؤيدى مرسى من المرور بطريق السويس- القاهرة، لتقوم أجهزة الأمن اليوم بنفى حدوث اعتداء أو القبض على مؤيدى مرسى.
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