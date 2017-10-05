مباحثات فرنسية عراقية في الإليزيه.. وإعادة الإعمار والإرهاب في المقدمة

باريس (أ ش أ)

استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم/الخميس/ بقصر الاليزيه رئيس وزراء العراق حيدر العبادي الذي يقوم بزيارة رسمية الى فرنسا.

ويعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية يليها لقاء موسعا بحضور وفدي البلدين ثم مؤتمرا صحفيا يستعرض خلاله ماكرون و العبادي أبرز القضايا التي جرى مناقشتها.

ومن المقرر ان يتناول ماكرون والعبادي اخر المستجدات في العراق وجهود مكافحة الارهاب فضلا عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة مساهمة الشركات والخبرات الفرنسية في جهود إعادة الاستقرار والإعمار للمدن المحررة وعموم المحافظات.

كما سيجري رئيس وزراء العراق خلال الزيارة لقاءات مع كل من وزير الخارجية جون ايف لودريان ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي وممثلي جمعية ارباب الاعمال الفرنسيين "ميديف".

ويضم الوفد المرافق للعبادي كلا من وزراء الدفاع والنفط والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والهجرة والمهجرين والصناعة والمعادن وكالة ومستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الاستثمار.

يذكر ان زيارة العبادي لفرنسا تأتي تلبية لدعوة من رئيس فرنسا التي ترغب في إعطاء زخم جديد للعلاقة التي تربطها بالعراق في جميع الميادين وتعزيز أنشطة التعاون بين البلدين وعلاقاتهما الاقتصادية والنهوض بالحوار السياسي مع العراق.. كما ترغب فرنسا في الوقوف إلى جانب السلطات العراقية من أجل مساعدتها على التصدي لتحديات إعادة الإعمار والمصالحة الوطنية وتنفيذ الحوكمة الشاملة.