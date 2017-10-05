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ضبط 737 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 737 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

10:19 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

ضبط 737 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الخميس، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 737 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والرادار، ومخالفة علي نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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