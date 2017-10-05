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إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات بسوهاج

10:00 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات على الطريق الزراعي السريع الشرقي " أسيوط – سوهاج" دائرة مركز ساقلته.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بوجود بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع بناحية الفراسية دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 155569 ملاكي المنيا قيادة "إسلام زين العابدين يونس 23 عامًا- سائق" ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة رقم "4687 ن ب" قيادة "سامح عاشور ياسين 21 عامًا، سائق، ويقيم ببندر ساقلته قادمة في ذات الاتجاه مما أدي لاصطدام السيارتين بالسيارة رقم 62606 ملاكي سوهاج، ملك خالد عبدالناصر الدرس 36 عامًا، عامل ويقيم بناحية الفراسية دائرة المركز متوقفة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كلاً من قائدي السيارات الثلاث، محمد مسعود أحمد، أحمد صابر أحمد، وليد طه خلف ويقيمون دائرة المركز "من مستقلي السيارة الأولى" بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفتى ساقلته المركزي وسوهاج الجامعي، حُرر عن ذلك المحضر رقم 5391 جنح المركز لسنة 2017.

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