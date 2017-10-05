4 وصفات منزلية بسيطة تخلصك من السلوليت.. منها "بذور العنب"

كتب - هشام عواض:

تعاني بعض السيدات بعد التقدم في العمر من مشكلة تراكم الدهون في الخلايا التي تخزّن الشحم، أو ما يعرف بـ"السلوليت"، وتسبب هذه المشكلة الازعاج والحرج لهن، ولهذا فهناك 4 حلول بسيطة ومنزلية يمكنك اتباعها للتخلص من تلك المشكلة، بحسب موقع مجلة "Elle" الفرنسية المختصة بالموضة والجمال.

1- فرشاة السلوليت وزيت جوز الهند

استخدام فرشاة السلوليت في تدليك البشرة، وذلك يساعد النظام اللمفاوي على إزالة السموم، التي تحد من ظهور السلوليت. دلّكي مناطق السلوليت بالفرشاة الجافة بحركات دائرية صغيرة، وبقوة لتنشيط الدورة الدموية.

ثم أضيفي بعض القطرات من زيت جوز الهند وتابعي الفرك. قومي بتكرار هذه العملية يوميًا لمدة 3 أو 4 أسابيع.

2- خل التفاح

خل التفاح مفيد للغاية في الصحة والجمال، وله فعالية كبيرة في التخسيس، ويساهم بطريقة أو بأخرى في القضاء على دهون الأرداف والبطن والساقين، وبالتالي التخفيف من ظهور السلوليت.

إمزجي كمية من خل التفاح مع كمية مضاعفة من الماء، أضيفي القليل من العسل ومدّي الخليط على المنطقة المصابة واتركيه مدة نصف ساعة ثم اغسلي الجلد بالماء الدافىء. وكرري العملية مرتين يومياً للحصول على نتائج سريعة.

3- مقشر القهوة

تعمل القهوة المطحونة كمقشر طبيعي للبشرة، للتخلص من الجلد الميت وتحفيز الدورة الدموية داخل الأوعية، ما يساهم في التخفيف من ظهور السيلوليت. إمزجي ربع كوب من القهوة المطحونة مع 3 ملاعق كبيرة من السكر الأسمر.

اضيفي القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لهذا العلاج الطبيعي.

امزجي المكونات جيدًا حتى الحصول على قوام متجانس. دلّكي المنطقة المصابة لعدة دقائق. حاولي الضغط عليها قدر الإمكان خلال عملية التدليك للحصول على نتائج أفضل. اغسلي البشرة بعد الانتهاء من التدليك. كرري العملية 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا لنتائج إيجابية.

4- مستخرج بذور العنب

يحتوي هذا المستخرج على مادة مضادة لأكسدة تؤدي إلى تعزيز بروتين الكولاجين وتعمل على صيانة بروتين الإلستين، ما يعمل على تحفيز مرونة البشرة. إنه غني بالمواد المضادة للإلتهابات (بيوفلافونويدز) التي تعزز حرق الدهون.

امزجي 15 إلى 20 قطرة من مستخرج بذور العنب في كوب من الماء في حرارة الغرفة. تناولي هذا المشروب الصحي يوميًا وستلاحظين تغييرات واضحة في مظهر الجلد.