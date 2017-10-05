بالصور.. أهم الأماكن التي عليك زيارتها في ذكرى "6 أكتوبر"

كتب - هشام عواض:

تقضي الكثير من الأسر يوم إجازة ذكرى 6 أكتوبر، إلا أن هناك العديد من الأماكن العسكرية التي يمكنك أنت وأسرتك زيارتها للاستمتاء وقضاء الوقت وأيضاً لتنمية الوعي العسكري وتاريخ العسكرية المصرية، ونبرز لك أهم المزارات العسكرية.

- بانوراما أكتوبر

وهي من أهم المزارات العسكرية التي تتاح للجمهور، وتوجد في مدينة نصر، وتشاهد فيها عرض بانورامي للحرب مع مجسمات وتفاصيل ومؤثرات صوتية كأنك جندي في ساعة حرب أكتوبر.

وجاءت فكرة إنشاءها في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية السابق لكوريا الديموقراطية عام 1983م وتم عمل البانوراما علي يد فنيون كوريين بما يتناسب مع نصر أكتوبر وبطولاته التي حققها شعب مصر وأبناءه وتم إنشاءها بمدينة نصر وتطل واجهتها الأمامية علي طريق صلاح سالم وبالقرب من استاد القاهرة وهى مقامة على مساحة 31 ألف متر مربع، وتم افتتاحها في الاحتفال بأعياد أكتوبر يوم 5 أكتوبر عام 1989، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

- المتحف الحربي

للتعرف على تاريخ العسكرية المصرية يمكنك زيارة المتحف الحربي الموجود بقلعة صلاح الدين، والذي عرف قديمًا بـ"قصر الحريم"، وقال جمال مصطفى، مدير عام آثار القلعة، في تصريح سابق لـ"مصراوي"، إن المتحف يضم الكثير من فنون العمارة الأوروبية الوافدة ويتكون في مجمله من ثلاثة أجنحة، وظل هذا القصر يتناوبه حكام المحروسة من أسرة محمد على إلى أن انتقل مقر الحكم والإقامة إلى قصر عابدين بالقاهرة وذلك زمن الخديوى إسماعيل، وتحول القصر إلى مقر للحاكم العسكري للجيش الإنجليزي سنة 1882م إلى أن استردته الحكومة المصرية سنة 1946م وخضع منذ ذلك التاريخ لإشراف لجنة حفظ الآثار العربية ووزارة الحربية إلى أن تم توظيفه متحفًا نوعيًا يحكى تاريخ العسكرية المصرية وافتتح لهذا الغرض في 20 نوفمبر 1949م.

- النصب التذكاري

يمكنك زيارة النصب التذكاري للجندي المجهول، والذي يوجد في مدينة نصر، وبجواره مقبرة الرئيس السابق محمد أنور السادات.

والنصب من تصميم الفنان الفنان سامي رافع، واستخدام هيكل الهرم للإيحاء بالانتصار والاتجاه للسماء، إلا أن تداخل رموز أخرى معه كأسماء رمزية للشهداء المجهولين المحفورة على سطحه الجرانيتي بخطٍ عربيّ أعطته شيئًا من روح الشهداء الواهبين حيواتهُم لقضية عربية بالأساس.

- تبة الشجرة

يمكنك زيارة منطقة تبة الشجرة التي تقع على بعد 10 كم من مدينة الإسماعيلية، لمشاهدة الخنادق والدبابات ووسائل الإعاشة للجيش الإسرائيلي ومنها مطبخ حديث وغرقة معيشة ووسائل ترفيه وسائل اتصال بتل ابيب لأسرة الجندي، خط مياه خاص من إسرائيل إلى القوات بشرق سيناء، وفتحات هروب آمنة.

وتحول المكان لمزار سياحي ورسم دخوله 5 جنيهات ويستقبل الجمهور من الطلاب والمواطنين والسائحين. ورأس الأفعى المدمرة أو "تبة الشجرة" كان من أهم نقاط القيادة للجيش الإسرائيلي، وتتحكم فيه 8 نقاط حصينة من 18 نقطة حصينة لخط بارليف، وتضم موقعين حصينين متصلين بواسطة أنفاق محصنة، بحسب تصريح سابق لعصام عطية، مدير إدارة السياحة السابق بالإسماعيلية لـ"مصراوي".