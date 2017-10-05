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طالبان تقتل 24 من القوات الأفغانية في جنوب البلاد

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مصراوي Masrawy

طالبان تقتل 24 من القوات الأفغانية في جنوب البلاد

09:53 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

طالبان تقتل 24 من القوات الأفغانية في جنوب البلاد

كابول (أ ش أ)
لقي 24 عنصرا من القوات الأمنية مصرعهم، في هجوم شنه مسلحو حركة طالبان بولاية أرزغان جنوبي أفغانستان.

وقال أمين الله خالقي قائمقام مديرية تشورة - وفقا لقناة ( اليوم) - "إن 18 جنديا بالجيش الوطني و6 عناصر شرطة قتلوا بنيران مسلحي حركة طالبان"، موضحا أن المتمردين بدأوا منذ 6 أيام هجوما واسع النطاق على الحواجز الأمنية بالمنطقة، حيث خاضوا معارك مع القوات الحكومية هناك.

وأكد استعادة السيطرة على مناطق كانت تخضع لسيطرة المتمردين الذين زرعوا الطرق بالألغام والعبوات المتفجرة لاستهداف العناصر الحكومية، لافتا إلى أن اشتباكات متقطعة في المنطقة تجري في هذه الأثناء بين القوات الأمنية والإرهابيين.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت أمس مقتل 81 مسلحا على الأقل وإصابة 19 آخرين بجروح في سلسلة من العمليات العسكرية للجيش الأفغاني في مختلف أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت في بيان صادر عن الوزارة الأفغانية "إن قوات الأمن الأفغانية تمكنت أيضا من إلقاء القبض على 4 مسلحين وتدمير ثلاث ورشات سرية لصنع القنابل اليدوية والألغام".

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Asha

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