وزير الطاقة الروسي: روسيا والسعودية تدرسان الاستثمارات في 25 مشروعا

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرسان امكانية الاستثمارات في 25 مشروعا في العديد من المجالات.

وقال نوفاك في كلمة أمام المنتدى الاستثماري الروسي السعودي صباح اليوم -الخميس - في موسكو إن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يقومان بمشاريع حاليا بأكثر من مليار دولار.. مشيرا الى أن 25 مشروعا استثماريا بين الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية قيد الدراسة في الوقت الراهن .

ومن جانبه قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن روسيا والسعودية اتفقا على انشاء لجنة مشتركة للتعاون في مجال السكك الحديدية والتقنيات .

واوضح أمين ناصر رئيس شركة "أرامكو السعودية" أن الشركة لم تناقش مع الجانب الروسي مشاركتها في مشروع "نوفاتيك" المسمى بـ"أركتيك الغاز الطبيعي المسال-2".

وكان وزير الطاقة الروسي قد ذكر أمس أن شركة "نوفاتيك" تجري مباحثات مع مستثمرين سعوديين حول مشاركتهم في مشروع "أركتيك - الغاز الطبيعي المسال ــ 2".

يُذكر أن مشروع "أركتيك الغاز الطبيعي المسال -2" هو المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد "يامال الغاز الطبيعي المسال"، حيث من المقرر إطلاق هذا المشروع في الفترة 2022-2025.