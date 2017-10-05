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العفو الدولية تستنكر الإجراءات الأوروبية ضد طالبي اللجوء الأفغان

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مصراوي Masrawy

العفو الدولية تستنكر الإجراءات الأوروبية ضد طالبي اللجوء الأفغان

09:46 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

العفو الدولية تستنكر الإجراءات الأوروبية ضد طالبي اللجوء الأفغان

منظمة العفو الدولية

لندن (أ ش أ)

استنكرت منظمة العفو الدولية اليوم -الخميس- قيام الدول الأوروبية بإعادة طالبي اللجوء الأفغان إلى وطنهم على الرغم من تصاعد أعمال العنف في البلاد التي مزقتها الحرب.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ان المنظمة الحقوقية اتهمت حكومات أوروبا بتعمد غض البصر عن الأخطار التي يواجهها الأفغان المرحلون، بينما يضغط الاتحاد الأوروبي بشكل هائل على أفغانستان لقبول أعداد كبيرة من العائدين.

وطالبت منظمة العفو الدولية بوقف عمليات الترحيل إلى أن تتم "بسلامة وكرامة"، فيما قالت آنا شيا الباحثة بالمنظمة إنه في ظل تصميم الحكومات الأوروبية على زيادة عدد عمليات الترحيل تقوم بتبني سياسة متهورة وغير مشروعة.

وأضافت أنه مع غض البصر المتعمد لكل الدلائل التي تشير إلى ارتفاع وتيرة العنف وانعدام الأمن في كافة أرجاء أفغانستان، فإن الحكومات الأوروبية تعرض المواطنين لخطر التعذيب والاختطاف والموت وغير ذلك من الأهوال.

ويستند هذا التقرير إلى البحوث المكتبية والميدانية التي أجريت بين شهري مايو وسبتمبر 2017 حيث تم توثيق 26 حالة.

ويشعر الأفغان العاديون بالإحباط بسبب العنف المتواصل فضلا عن الإخفاقات في الحفاظ على سلامتهم أو تحقيق السلام، في الوقت نفسه لا تزال الخسائر في صفوف المدنيين مرتفعة مع سقوط 11418 شخصا بين قتيل وجريح في عام 2016 وفقا لبيانات بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.

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