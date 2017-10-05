تونس: قتلى ومفقودون في انهيار بناية بسبب الأمطار
تونس: قتلى ومفقودون في انهيار بناية بسبب الأمطار
09:42 ص الخميس 05 أكتوبر 2017
انهيار بناية بسوسة
تونس (د ب أ)
توفي تونسيان وفقد خمسة أخرون في انهيار بناية بسوسة بسبب هطول الأمطار بغزارة طيلة ليل الاربعاء /الخميس.
ونقلت إذاعة "جوهرة" المحلية بسوسة عن مسؤولين بالحماية المدنية تأكيدهم وفاة طفلين في حصيلة أولية، إثر انهيار عمارة قديمة مكونة من عدة طوابق وسط مدينة سوسة.
وفقد خمسة أشخاص في الحادثة ، بينما لا تزال وحدات الحماية المدنية تقوم بعمليات ازالة للأنقاض بحثا عن ناجين محتملين.
وأدت الأمطار التي هطلت بغزارة إلى انقطاع عدة طرق بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد اليوم الخميس.
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