مبعوث من السيسي ينقل رسالة إلى رئيس الكاميرون

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية متوجها إلى الكاميرون عن طريق إثيوبيا، في زيارة تستغرق يومين، يحمل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الكاميروني "بول بيا"، تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والكاميرون في شتى المجالات .

وصرحت مصادر دبلوماسية بالمطار بإنهاء إجراءات سفر نائب وزير الخارجية علي الطائرة الاثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا، ومن هناك يتوجه لوزة إلى الكاميرون لمقابلة رئيسها وتسليمه الرسالة التي تتضمن استعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية .