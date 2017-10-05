خبراء الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 30

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 30

الإسكندرية 23 27

بلطيم 21 27

مطروح 21 27

السلوم 17 26

سيوة 19 32

بورسعيد 23 27

دمياط 22 26

العريش 14 28

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رفح 16 27

الإسماعيلية 19 31



السويس 20 30



رأس سدر 21 30

شرم الشيخ 25 33

الغردقة 23 32

الفيوم 21 30

بنى سويف 21 30

المنيا 20 31



أسيوط 19 31

سوهاج 21 32

قنا 21 34

الأقصر 22 36

أسوان 23 36