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إبراهيم صلاح: ميدو لم يمنحني فرصة المشاركة مع الزمالك (فيديو )

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إبراهيم صلاح: ميدو لم يمنحني فرصة المشاركة مع الزمالك (فيديو ) إبراهيم صلاح: ميدو لم يمنحني فرصة المشاركة مع الزمالك (فيديو )

التحرير

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قال إبراهيم صلاح، لاعب السابق، والمقاولون العرب الحالي، إن أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق للنادي الأبيض، لم يمنحه الفرصة في ولايته التدريبية الأخيرة العام الماضي.

وأضاف «صلاح»، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أنه لا يعلم سر عدم منحه الفرصة حينها لإثبات أحقيته بالتواجد مع الفريق من عدمها، رغم أنه انضم للمنتخب الوطني بعد تألقه مع سموحة.

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وتابع، أن مسؤولو القلعة البيضاء أصروا على إعادته مجددًا للفريق، وأكدوا له أن قرار الاستغناء عنه كان خاطئًا.

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التحرير

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