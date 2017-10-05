فقدان 12 شخصا بعد اصطدام قارب بناقلة قبالة اليابان

طوكيو - (د ب أ):

قالت قوات خفر السواحل اليابانية اليوم الخميس إن 12 شخصا فقدوا بعدما انقلب قارب صيد صيني بعد اصطدامه بناقلة مسجلة في هونج كونج قبالة اليابان.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 12 من أصل 16 فردا من طاقم عمل القارب،الذي يزن 290 طنا، عقب أن طلبت السلطات الصينية المساعدة. وقد أنقذت قوات خفر السواحل الصينية الأربعة أشخاص الأخرين.

وكان القارب الصيني قد اصطدم بالناقلة" بلايت اويل لاكي" التي تزن 63294 طنا صباح اليوم، على بعد 400 كيلومتر شمال جزر أوكي في بحر اليابان.