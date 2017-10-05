هل رجيم فصيلة الدم يساعد في إنقاص الوزن؟

كتب - هشام عواض:

لإنقاص الوزن طرق وأشكال كثيرة، منها نوع يقال إنه يساعد على اعطاء نتائج كبيرة، وهي "رجيم فصيلة الدم"، بحيث يقال إن بعض الأطعمة تتفاعل مع مولد المضاد الخاص بكل فصيلة لتسبب مشاكل صحية و مشاكل بالوزن.

وبحسب بحث نشرته كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، على موقعها الرسمي، أن الدكتور بيتر دادامو، خبير بالتغذية، كان قد نشر كتابًا من قبل، وقال فيه إن الأسيد والأنزيمات في الجهاز الهضمي تتأثر بفصيلة الدم.

ووصف "دادامو" أنه يمكن للناس أن يصبحوا أكثر صحة ويعيشوا أطول وينقصون أوزانهم وفقًا لنوع فصيلة دمهم. على سبيل المثال، أن الأشخاص الذين فصيلة دمهم من نوع A الدم يجب أن تختارون الفواكه والخضروات والمأكولات البحرية، والحبوب الكاملة، لفقدان الوزن، ويجب تجنب الألبان، القمح، الذرة، والفاصوليا.

وأثبت البحث الذي نُشر مؤخرًا لـ"هارفارد"، عدم صحة هذا الأمر. وأكد على عدم وجود أي صلة بين فصيلة الدم والنظام الغذائي الذي يتبعه الناس، و بعض المخاوف حول "رجيم فصيلة الدم" تشمل أن الوجبات الغذائية الموصى بها لمجموعات الدم O و A تستثني إلى حد كبير المجموعات الرئيسية من الأطعمة.

وعلى سبيل المثال الاستغناء عن منتجات الألبان، يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام. كما أن تجنب اللحوم يؤدي إلى استهلاك كمية قليلة من الحديد، التي يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم "الأنيميا".

وتضمن البحث، أن الدراسات الكبرى السابقة التي أجريت في الأعوام القليلة الماضية، أكدت عدم وجود علاقة بين نوع فصيلة الدم وبين خسارة الوزن.

ومن ضمن الاعتقادات الخاطئة في هذا الأمر أن الأشخاص اللذين لديهم نوع دم من فصيلة "O" يجب أن يبتعدوا عن الأطعمة التي تحتوي على القمح واللحوم الحمراء والعدس وغيرها من الأكلات، اعتقادًا أنهم بذلك سيقللون أوزانهم.