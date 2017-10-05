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سعر الذهب اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سمر العشري

سعر الذهب اليوم الخميس5/10/2017 في محلات الصاغة في مصر تحديث بداية تعاملات اليوم، نقدم لحضرتكم تحديث لحظى لـ سعر الذهب في مصر اليوم، وأيضا من خلال بورصات المعادن العالمية، وسوف نتابع كافة التغييرات التي سوف يتعرض لها المعدن الأصفر، حيث يواجه سعر الذهب ارتفاعات طفيف فى الآونة الأخيرة وذلك بسبب الارتفاع الذي يتعرض له سعر الأوقية بالسوق العالمي والانخفاض الذي تتعرض له العملة الأمريكية، ويرتبط بصورة أو بأخرى بسعر الذهب في الآونة الأخيرة بالسعر العالمي صعودا وهبوطا.

هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، اسعار جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

سعر الذهب اليوم الخميس5/10/2017 :

السعر العالمي : 1,309.88 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 725 إلى 727
عيار 22 664 إلى 666
عيار 21 634 إلى 636
عيار 18 543 إلى 545
عيار 14 423 إلى 424
عيار 12 362 إلى 363
الاونصة 22,534 إلى 22,605
الجنيه الذهب 5,072 إلى 5,088
الكيلو 724,571 إلى 726,857

المصدر : مصر 365

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