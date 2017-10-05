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المصالحة الفلسطينية على رأس جدول أعمال اجتماع لمركزية فتح اليوم

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مصراوي Masrawy

المصالحة الفلسطينية على رأس جدول أعمال اجتماع لمركزية فتح اليوم

07:51 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

المصالحة الفلسطينية على رأس جدول أعمال اجتماع لمركزية فتح اليوم

رام الله - (د ب أ):

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، ماجد الفتياني، إن الملف الأبرز على جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية لفتح اليوم الخميس هو قضية المصالحة الفلسطينية.

وأضاف ان الاجتماع الذي سيسبق دورة المجلس الثوري للحركة ظهر اليوم سيقيم بشكل أولي عملية المصالحة وتولي حكومة رامي الحمد الله السيطرة على الوزارات في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن المركزية ستستمع لأعضاء اللجنة الذين حضروا اجتماعات غزة، كما سيتم التطرق لما سيتم بحثه في القاهرة خلال اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مع حركة حماس.

وقال إن "ستبقى كما هي، لأنها حكومة توافق وطني، إلا في حال طالب رئيسها رامي الحمد الله أي تعديلات جديدة".

وحول توقعاته للمرحلة المقبلة، قال :"لا نريد أن نوهم المواطنين بأن الحكومة ستجري تغييرات سريعة خلال 48 ساعة، الدمار كبير والاحتياجات كبيرة جدا، ستبادر الحكومة إلى تنفيذ خطة سريعة تساعد في تحسين الوضع بالقطاع.

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