سيف زاهر: حضور «السيسي» مباراة الكونغو شرف للرياضة المصرية (فيديو)

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أكد سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مباراة الكونغو، من المواجهات الفاصلة في تاريخ الكرة المصرية، متمنيًا تحقيق المنتخب الوطني الفوز خلال اللقاء.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وأضاف «زاهر»، خلال تصريحاته مساء الأربعاء، لقناة «dmc sports»، أنه يتمنى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمباراة، مشيرًا إلى أن ذلك شرف للرياضة المصرية.