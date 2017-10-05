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سيف زاهر: حضور «السيسي» مباراة الكونغو شرف للرياضة المصرية (فيديو)

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سيف زاهر: حضور «السيسي» مباراة الكونغو شرف للرياضة المصرية (فيديو) سيف زاهر: حضور «السيسي» مباراة الكونغو شرف للرياضة المصرية (فيديو)

التحرير

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أكد سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مباراة الكونغو، من المواجهات الفاصلة في تاريخ الكرة المصرية، متمنيًا تحقيق الوطني الفوز خلال اللقاء.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم  2018. 

وأضاف «زاهر»، خلال تصريحاته مساء الأربعاء، لقناة « sports»، أنه يتمنى حضور الرئيس عبد الفتاح ، للمباراة، مشيرًا إلى أن ذلك شرف للرياضة المصرية. 

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التحرير

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