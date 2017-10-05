رئيس بحوث الفضاء: دول أجنبية تحاول تعطيلنا.. وإسرائيل «خافت» (فيديو)

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قال علي صادق عبد الحميد، رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء، ومؤسس برنامج الفضاء المصري ووكيل أول المخابرات العامة سابقًا، إن دولا أجنبية تحاول تعطيل مصرعن الدخول إلى عالم الفضاء، كما أنها «وضعت لنا خطوطا حمراء كي لا نتخطاها».

وأضاف صادق، في حوار مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الأربعاء، على قناة «TEN»، الأربعاء، أن النظام الحالي في مصر نظام وطني ولن يوقف مشروع وكالة الفضاء.

وأوضح أن اكتشاف البشر للفضاء أعظم فائدة من اكتشاف الأمريكتين بملايين المرات، وأن الفضاء قادر على نقل مصر إلى مصاف الدولة المتقدمة.

وأعرب رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء، عن أمنياته بمشاركة القطاع الخاص في برنامج الفضاء المصري، لافتا في الوقت ذاته إلى أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الفضاء خطوة على طريق تصنيع أول قمر صناعي مصري 100%.

وأشار إلى أن الصين وفرنسا رفضتا منح مصر تكنولوجيا تصنيع القمر الصناعي قبل ذلك، مؤكدًا أن الوضع الآن اختلف، مبررًا ذلك بقوله: «هناك حظر على امتلاك تكنولوجيا الصواريخ، وبعض الدول ترفض بيعها لأخرى».

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وأكد صادق، أن «إسرائيل تخوفت من إطلاق مصر "إيجي سات 1" واتهمتنا بالتجسس، ولكن مصر لا تهدد أحدًا، فالأقمار الصناعية المصرية مدنية وتهدف إلى خدمة البحث العلمي والتنمية»، مشددًا على أنه لا نجاح لبرنامج الفضاء المصري إلا بمساندة صانعي القرار.