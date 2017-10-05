منفذ هجوم لاس فيجاس استأجر غرفة فندقية خلال حفل موسيقي سابق

لاس فيجاس (أمريكا) - (د ب أ):

قال قائد شرطة لاس فيجاس، جوزيف لومباردو، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن ستيفن بادوك، مطلق النار على حفل في المدينة يوم الاثنين، استأجر غرفة في فندق قريب خلال حفل موسيقي في وقت سابق.

وأضاف لومباردو أن بادوك استأجر غرفة من خلال موقع "إيربنب" في فندق "أوجدن" في لاس فيجاس، أثناء مهرجان "بيوتيفول لايف" الموسيقي خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر.

ووصف لومباردو بادوك بأنه "مختل وخطير" وقال إنه تم العثور على عدة خزائن من المتفجرات و1600 طلقة ذخيرة في سيارته بعد الهجوم الذى وقع يوم الاثنين وأسفر عن مقتل نحو 60 شخصا.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح لومباردو أن 489 شخصا أصيبوا خلال الهجوم "المخطط له بدقة"، في تراجع عن العدد الإجمالي السابق للمصابين وهو أكثر من 500 شخص.