الإنسان أكثرهم قسوة.. الاحتفال بـ«يوم الحيوان» في مصر

التحرير

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في اليوم العالمي للحيوان، أحيت الجمعية المصرية لرعاية حقوق الحيوان، بالتَذكِرَة والتنديد بظاهرة القتل الرحيم وبالأساليب غير المتعارف عليها دوليًا في التعامل مع الحيوانات.

حضر الاحتفال عدد من النشطاء والمهتمين بالحفاظ على حقوق الحيوان، منهم الدكتور وسيم السيسي، والدكتور غادة الوكيل رئيس وزراء حكومة المرأة الموازية، وعدد من سيدات المجتمع أعضاء الجمعية المصرية لحقوق الحيوان، وعلى رأسهم الدكتورة أمينة أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقال الدكتور وسيم السيسي، في مستهل كلمته بالاحتفالية، إن الحياة مقدسة بكافة أشكالها، وأنه لا يمكن أن يرحم إنسان إنسان آخر دون أن يرحم الحيوان.

وأضاف السيسي في تصريحات لـ«التحرير»: «يجب علينا في مصر أن نتواصل مع الجمعيات التي تناهض استخدام الحيوانات في التجارب، بالإضافة إلى السعي لتجريم اصطياد الحيوانات من أجل الاستفادة منها كذوات الفراء وعدد من الأغراض المماثلة لذلك».

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من جانبها، هاجمت الدكتورة أمينة أباظة، ظاهرة «القتل الرحيم» كما يُطلق عليها عند التخلص من الحيوانات التي تُصاب بالسُعار، أو التي يتم التخلص منها بالأحياء الراقية قتلًا بالرصاص أو عن طريق سم الاستركتين.

ونددت أمينة، بتجاهل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوصيات الجمعية ومطالباتها بتغيير آلياتها في التعامل مع الحيوانات وعدم استخدامها المناهج والمعايير السليمة في احترام حقوق الحيوان، معلقة: «أنا زعلانة منكوا جدًا، 17 سنة بنحاول نتواصل معاكوا، 17 سنة بترفضوا وبتسموا وبتقتلوا بالرصاص، كفاية حرام، فيه علم اسمه الرفق بالحيوان وترشيد الحيوانات الضالة، ماتقروا، ذاكروا».

يُشَار إلى أن من أهداف الاحتفال باليوم العالمي للحيوان، هو توضيح أهمية الحيوان والبيئة في حياة الطفل، وجعل الحيوان شريكًا أساسيًا مع الإنسان في حياته اليومية.

ويعود الاحتفال باليوم العالمي للحيوان إلى نص الإعلان العالمي لحقوق الحيوان، الذي تم تبنَّيه بواسطة الجماعة الدولية لحقوق الحيوان المرتبطة بالجماعات الدولية، بمناسبة الاجتماع الدولي لحقوق الحيوان الذي عُقِدَ في لندن من 21 إلى 23 سبتمبر عام 1970.