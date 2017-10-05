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أحمد سليمان عن قائمته: عايز ناس «قلبها جامد» (فيديو)

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أحمد سليمان عن قائمته: عايز ناس «قلبها جامد» (فيديو) أحمد سليمان عن قائمته: عايز ناس «قلبها جامد» (فيديو)

التحرير

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قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي السابق، إنه يضع شروط لأي مرشح يرغب في الانضمام لقائمته، موضحًا أن كل مرشح عليه أن يعلن شخصيًا تواجده ضمن قائمته.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، أن قائمته تمتاز حتى الآن بـ«الفدائية» -على حد تعبيره-، معلقًا: «عايزين ناس يكون قلبها جامد، تتمنى خدمة نادي الزمالك».

وعلمت «التحرير» أن سليمان عقد اجتماعًا، منذ أيام، مع أفراد حملته الانتخابية بأحد الكافيهات في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وتم وضع خطة العمل التي سيسير عليها أفراد الحملة خلال الفترة القادمة. 

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وكانت «التحرير» قد علمت أيضًا، أن قائمة أحمد سليمان التي يقودها هاني العتال الذي أعلن ترشحه على منصب النائب في الانتخابات القادمة، قامت بشراء بعض الوقت في إحدى القنوات الفضائية ليتم استضافة افراد القائمة في هذه الفترة وعمل مداخلات هاتفية لهم. 

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التحرير

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