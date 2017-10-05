الرؤساء الأمريكيون السابقون يشاركون في حفل خيري دعما لضحايا الأعاصير

اضرار جراء الاعصار هارفي في تكساس في 26 اب/اغسطس 2

تكساس - (أ ف ب):

يشارك الرؤساء الأمريكيون السابقون الخمسة الذين ما زالوا على قيد الحياة في حفل موسيقي خيري يقام بعد أسبوعين في تكساس ويذهب ريعه بالكامل لضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

والحفل الموسيقي الذي سيقام في 21 أكتوبر الجاري في ريد ارينا الواقعة بين هيوستن واوستن بولاية تكساس سيحضره كل من جيمي كارتر وجورج بوش الأب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.

أما من الفنانين فسيشارك خصوصا غاتلين براذرذ ولايل لوفيت وسام مور ويولاندا آدامز.

وفي بيان نشره الأربعاء شكر جورج بوش الابن كل الفنانين "لتقديمهم وقتهم وموهبتهم لدعم جهود إعادة الإعمار في تكساس وفلوريدا والكاريبي".

وسيذهب ريع الحفل بالكامل إلى صندوق أسسه في سبتمبر الماضي الرؤساء الخمسة الذين تعاقبوا على حكم البيت الأبيض خلال السنوات ال32 الماضية، وهم ثلاثة ديموقراطيين وجمهوريان.