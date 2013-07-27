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Justin Bieber يبصق على معجبيه

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Justin Bieber يبصق على معجبيه Justin Bieber يبصق على معجبيه

لا يكفّ النجم Justin Bieber عن إثارة المشاكل وارتكاب الأفعال الخارجة عن أصول اللياقة، إذ قام مؤخّراً بالبصق على معجبيه من على شرفته، بحسب ما ذكر موقع "tmz".
فعندما كان Bieber يقف على شرفة غرفته في أحد فنادق تورونتوـ كندا، واحتشد عدد كبير من المعجبين تحت الشرفة، التقطت عدسات الكاميرات صوراً له، وهو يبصق على معجبيه.
يُذكر أنّ Bieber لديه سوابق في البصق، حيث إنه قام بذلك مرات عدّة في زجاجة سيّدة في نادٍ رياضيّ، وعلى dj، كما على جارٍ له، هذا عدا عن تصرّفاته الغريبة دائماً، مثل تبوّله في دلو بأحد المطاعم.

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