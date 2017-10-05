السعودية تسعى للاستثمار في 25 مشروعا بروسيا

موسكو - (أ ش أ):

تسعى المملكة العربية السعودية للاستثمار في 25 مشروعا في مجالات الزراعة والبترول والغاز في روسيا وفقا لبيان وزارة الصناعة والتجارة الروسية اليوم الأربعاء.

وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه في وقت سابق اليوم اجتمع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتروف مع وزير الطاقة السعودي خالد فالح وبحثا افاق التعاون .. حيث وافق صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمار العام السعودي على انشاء صندوق تمويل للاستثمار في الطاقة مع شركة البترول السعودية.

وقرر الجانبان خلال الاجتماع التعاون في 25 مشروعا في مجالات البترول والغاز والزراعة.. وأعرب الوزير الروسي عن اهتمامه برؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تطوير الاقتصاد غير الاستخراجي والصناعة الانتاجية.