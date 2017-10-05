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مقتل 8 متمردين في معارك مع الجيش في شرق الكونغو الديموقراطية

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مصراوي Masrawy

مقتل 8 متمردين في معارك مع الجيش في شرق الكونغو الديموقراطية

01:29 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

مقتل 8 متمردين في معارك مع الجيش في شرق الكونغو الديموقراطية

قوات فرنسية خاصة تسيّر دورية في بونيا في 9 حزيران/

كنشاسا - (أ ف ب):

قُتل ثمانية عناصر من ميليشيا الماي-ماي في معارك دارت فجر الأربعاء بين الميليشيا المتمردة والجيش في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما أفاد مصدر عسكري.

وقال الليفتنانت جول تشيكودي المتحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس إن المعارك التي دارت فجر الأربعاء في لوبيرو (300 كلم شمال غوما عاصمة إقليم شمال كيفو) "أسفرت عن مقتل ثمانية من الماي ماي وإصابة عسكري واحد من الجيش".

وأوضح أن "الجيش يواصل تمشيط المنطقة"، مضيفا "نطالب الماي ماي بإلقاء السلاح".

وميليشيا الماي ماي هي مجموعات "للدفاع الذاتي" شكلت في غالب الأحيان على أساس اتني.

وخلال حرب الكونغو الثانية (1998-2003)، سلحت عددا من هذه المجموعات للتصدي لمقاتلين اوغنديين وروانديين، وبعد انتهاء الحرب احتفظ بعض هذه الميليشيات بسلاحه.

ويشهد شرق الكونغو الديموقراطية نزاعات مسلحة منذ اكثر من عشرين عاما.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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