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مؤمن زكريا: سعيد بالعودة للمنتخب.. وأتمنى اسعاد االشعب المصري (فيديو)

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مؤمن زكريا: سعيد بالعودة للمنتخب.. وأتمنى اسعاد االشعب المصري (فيديو) مؤمن زكريا: سعيد بالعودة للمنتخب.. وأتمنى اسعاد االشعب المصري (فيديو)

التحرير

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أعرب مؤمن زكريا، نجم الوطني، عن سعادته بانضمامه لمعسكر المنتخب الحالي، استعدادًا لمواجهة الكونغو، يوم الأحد، متمنيًا أن يحقق المنتخب حلم الشعب المصري والتاهل للمونديال.

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ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم  2018.

وأضاف «مؤمن»، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، من برنامج «خاص روسيا»، الذي يقدمه سيف زاهر على قناتة ON sport، أنه لا يحب انتظار هدايا من فرق أخرى، وعلى منتخب خدمة نفسه بنفسه بتحقيق الفوز على الكونغو.

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التحرير

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