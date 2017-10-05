مؤمن زكريا: سعيد بالعودة للمنتخب.. وأتمنى اسعاد االشعب المصري (فيديو)

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أعرب مؤمن زكريا، نجم المنتخب الوطني، عن سعادته بانضمامه لمعسكر المنتخب الحالي، استعدادًا لمواجهة الكونغو، يوم الأحد، متمنيًا أن يحقق المنتخب حلم الشعب المصري والتاهل للمونديال.

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ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وأضاف «مؤمن»، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، من برنامج «خاص روسيا»، الذي يقدمه سيف زاهر على قناتة ON sport، أنه لا يحب انتظار هدايا من فرق أخرى، وعلى منتخب مصر خدمة نفسه بنفسه بتحقيق الفوز على الكونغو.