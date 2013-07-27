3700 صورة جديدة لـ Marilyn Monroe في مزاد

تعرض أكثر من 3700 صورة لـMarilyn Monroe، التقطها المصوّر الأمريكيّ Milton Greene للبيع اليوم في مزاد قرب لوس أنجلوس.

وسيسمح المزاد الذي يعرض تملّك الصور والحقوق عليها، وهو أمر نادر في هذه الأوساط، للمشتري بطبع الصور وبيعها وتقاضي الحقوق الخاصّة بها، حسب ما أعلنت دار المزادات "بروفايلز إن هيستوري".

والصور جزء من مجموعة هائلة تضمّ 75 ألف صورة غير منشورة، التقطها المصوّر بين عامي 1950 و1960، وتضمّ مجموعة المصوّر صوراً لـ Steve McQueen و Paul Newman وElizabeth Taylor و Richard Burton و Farrah Fawcett و Jane Fonda و Ava Gardner و Cary Grant وAudrey Hepburn.

يُذكر أنّ Greene الذي توفي عام 1985، التقى Monroe عام 1953 خلال جلسة تصوير لمجلة "Look".

وعندما أرسل المصور البالغ يومها 26 سنة صوره إلى النجمة، أرسلت إليه بدورها دزّينتين من الورود، واتصلت به لتقول إنّها أجمل صور رأتها في حياتها، حسب ما ذكرت دار المزادات.

وخلال السنوات الأربع التالية، وحتى زواج Marilyn من Arthur Miller ، التقط Milton Greene أكثر من خمسة آلاف صورة للنجمة التي توفيت عام 1962 عن 36 سنة.