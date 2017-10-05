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مساء dmc - جيهان السادات | السيسي جعل الجيش المصري رقم 10 بالعالم ومعجبه بطريقة تعامله مع أمريكا |

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