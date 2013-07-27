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كيف كان لقاء راغب علامة واحلام في سحور mbc؟

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كيف كان لقاء راغب علامة واحلام في سحور mbc؟ كيف كان لقاء راغب علامة واحلام في سحور mbc؟

مرّت نخبة كبيرة من أهل الغناء والتمثيل أمس على السجادة الحمراء، التي فرشتها مجموعة قنوات "mbc"، ليعقبها حفل سحور ضخم في فندق مينا السلام بدبي.
دعت قنوات MBC في هذا الحفل نخبة كبيرة من أهل الفن والإعلام والشخصيات المهمة، وبحضور الشيخ الوليد آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "MBC"، وعلي الحديثي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام في مجموعة "MBC"، ومدير عام المجموعة علي جابر، ومازن حايك، المتحدث الرسمي باسم المجموعة، ومحمد فهد الحارثي رئيس تحرير مجلة "سيدتي".
من أبرز الفنانين الذين حضروا الحفل، أحلام، نجوى كرم، داليا البحيري، نانسي عجرم، منه شلبي، عمرو يوسف، أحمد زاهر وابنته ملك، أحمد فهمي، ناصر القصبي، هيا عبد السلام، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، رانيا يوسف، كندة علوش، صبا مبارك، محمد شاهين، هدى حسين، نادين الراسي، عابد فهد، باسل خياط، وآخرون.
كما حضر الحفل المشاركون في برنامج "Arab idol" منهم أحمد جمال، ومحمد عساف وفرح يوسف، ودارت العديد من الأحاديث بين النجوم حول رمضان وأحداث وسوريا، وارتفعت دعوات كل الحضور بأن يعم السلام على كل الوطن العربي. وحرص كل نجوم الحفل على التقاط الصور مع الشيخ الوليد آل إبراهيم.
اللافت في حفل السحور كان حضور أحلام وراغب علامة ولقاءهما للمرة الأولى بعد التصريحات الساخنة التي أدلت بها أحلام في برنامج "أنا والعسل "والهجوم الذي شنته على راغب علامة ورده عليها من خلال "سيدتي نت".
اللقاء كما كان متوقعا كان باردا للغاية ورفض النجمان التقاط اية صورة لهما سوياً وبدا النفور واضحاً بينهما خلال السحور .
المزيد من التفاصيل وكواليس الحفل قريباً في مجلة "سيدتي".

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سيدتي

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